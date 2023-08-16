Арнаутович: «13 лет назад я был больше фанатом, чем игроком, но теперь я хочу помочь «Интеру» выигрывать»
Австрийский нападающий Марко Арнаутович прокомментировал свое возвращение в «Интер».
Футболист будет выступать за миланский клуб на правах аренды из «Болоньи».
«Я очень счастлив. Для меня большая честь снова играть за «Интер». Я начал здесь 13 лет назад, и был больше фанатом, чем игроком, но теперь я здесь, чтобы помочь команде что-то выиграть», — приводит Football Italia слова Арнаутовича.
Также футболист ответил на вопрос, что изменилось в его жизни с тех пор, как он в последний раз играл за «Интер».
«Многое. Я был немного вспыльчивым 13 лет назад, не особо концентрировался на футболе, но сейчас все совсем по-другому. У меня семья, и все совершенно спокойно. Я также вырос в Италии как личность. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Физически я силен и пришел сюда, чтобы забивать голы», — добавил форвард.
Арнаутович выступал за «Интер» в сезоне-2009/10. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -