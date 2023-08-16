Горшков: «У Спаллетти все получится в сборной Италии, он сильный тренер»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

«Думаю, у Спаллетти все получится в сборной Италии. Он показал такой хороший результат в прошлом сезоне. Лучано — сильный тренер. Надеюсь, он справится с задачами в сборной Италии. «Наполи» тоже давно не становился чемпионом. А кого еще можно было назначить главным тренером? Спаллетти — свежий пример, он доказал своей работой», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Спаллетти согласовал трехлетний контракт со сборной Италии. В год он будет получать около 3 миллионов евро плюс бонусы.