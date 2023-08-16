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Горшков: «У Спаллетти все получится в сборной Италии, он сильный тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

«Думаю, у Спаллетти все получится в сборной Италии. Он показал такой хороший результат в прошлом сезоне. Лучано — сильный тренер. Надеюсь, он справится с задачами в сборной Италии. «Наполи» тоже давно не становился чемпионом. А кого еще можно было назначить главным тренером? Спаллетти — свежий пример, он доказал своей работой», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Спаллетти согласовал трехлетний контракт со сборной Италии. В год он будет получать около 3 миллионов евро плюс бонусы.

Роберто Манчини. Манчини поступил с Италией так же, как с «Зенитом». Назначению Спаллетти мешает президент «Наполи»

Источник: РБ Спорт
Александр Горшков (футбол)
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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