Горшков: «У Спаллетти все получится в сборной Италии, он сильный тренер»
Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.
«Думаю, у Спаллетти все получится в сборной Италии. Он показал такой хороший результат в прошлом сезоне. Лучано — сильный тренер. Надеюсь, он справится с задачами в сборной Италии. «Наполи» тоже давно не становился чемпионом. А кого еще можно было назначить главным тренером? Спаллетти — свежий пример, он доказал своей работой», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Спаллетти согласовал трехлетний контракт со сборной Италии. В год он будет получать около 3 миллионов евро плюс бонусы.
Источник: РБ Спорт
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
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Интер – Монца
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|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
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|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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