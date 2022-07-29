Полузащитник «Аталанты» Пинамонти согласовал условия личного контракта с «Интером»

Полузащитник «Аталанты» Андреа Пинамонти согласовал условия личного контракта с «Интером». Соглашение будет рассчитано до 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Клубу осталось договориться по условиям трансфера. «Аталанта» предлагает вариант с арендой 23-летнего итальянца с последующим выкупом футболиста за 15 миллионов евро, но «Интер» хочет получить за сделку 20 миллионов.

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды. На счету форварда 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду. Контракт Пинамонти с «Интером» действует до июня 2024 года.