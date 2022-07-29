Защитник «Анже» Эбосс перешел в «Удинезе»

Защитник «Анже» Энцо Эбосс перешел в «Удинезе», сообщает сайт итальянского клуба.

С игроком подписан контракт до 2027 года. Сумма сделки оценивается в 3 миллиона евро.

23-летний Эбосс является выпускником академии «Ланса». Во Франции он также выступал за «Ле-Ман».

Футболист играл за юниорскую сборную Франции, но потом принял решение выступать за взрослую сборную Камеруна.