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Сегодня, 17:00

Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Торино», «Болоньи» и «Вероны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет клуб из Бергамо этим летом. На 26-летнего игрока претендуют три итальянские команды: «Торино», «Верона» и «Болонья», сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее появилась информация, что туринский клуб уже готовит предложение по трансферу россиянина.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Верона
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