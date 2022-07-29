Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Торино», «Болоньи» и «Вероны»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет клуб из Бергамо этим летом. На 26-летнего игрока претендуют три итальянские команды: «Торино», «Верона» и «Болонья», сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее появилась информация, что туринский клуб уже готовит предложение по трансферу россиянина.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.