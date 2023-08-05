Полиция выследила преступника по фото во время празднования чемпионства «Наполи» — его искали 11 лет

Полиция Италии выследила беглого преступника Винченцо Ла Порту, которого разыскивали более 11 лет, сообщает Corriere della Sera.

Это удалось сделать благодаря фото во время празднования чемпионства «Наполи», поклонником которого является мужчина. На снимке Ла Порта в атрибутике клуба отмечал победу неаполитанцев в одном из ресторанов на острове Корфу (Греция).

Его обвиняют в финансовых преступлениях, мошенничестве и махинациях с налогами. Считается, что 60-летний мужчина тесно связан с неаполитанской преступной группировкой «каморра». Ла Порта является одним из 100 самых разыскиваемых преступников Италии — на родине он приговорен к 14 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что Ла Порта был «белым воротничком» клана Контини. Задержание состоялось после долгих преследований совместно с греческой полицией. Ла Порту заблокировали на одной из улиц, когда он ехал на скутере.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии сезона-2022/23. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А. Неаполитанский клуб стал чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1990 года.