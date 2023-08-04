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Сегодня, 22:43

«Лацио» объявил о подписании полузащитника Камады

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Японии Даити Камада перешел в «Лацио», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

26-летний Камада присоединился к римскому клубу на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 Камада сыграл за «Айнтрахт» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Японец покинул немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лацио
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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