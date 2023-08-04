«Лацио» объявил о подписании полузащитника Камады

Полузащитник сборной Японии Даити Камада перешел в «Лацио», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

26-летний Камада присоединился к римскому клубу на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 Камада сыграл за «Айнтрахт» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Японец покинул немецкую команду по окончании сезона на правах свободного агента