В «Салернитане» опровергли возможный переход Миранчука в клуб

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис в разговоре с «СЭ» опроверг возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб.

«Информация о том, что нам предложили обмен на Миранчука — неправда», — сказал Де Санктис «СЭ».

Ранее о том, что «Аталанта» предложила обменять 27-летнего россиянина с денежной компенсацией на форварда «Салернитаны» Булайе Диа сообщил портал solosalerno.