В «Салернитане» опровергли возможный переход Миранчука в клуб
Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис в разговоре с «СЭ» опроверг возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб.
«Информация о том, что нам предложили обмен на Миранчука — неправда», — сказал Де Санктис «СЭ».
Ранее о том, что «Аталанта» предложила обменять 27-летнего россиянина с денежной компенсацией на форварда «Салернитаны» Булайе Диа сообщил портал solosalerno.
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