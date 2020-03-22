«Пиццерия Инсинье открыта!». Капитан «Наполи» занялся готовкой во время карантина
11:45
Форвард и капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье опубликовал новое видео в Instagram. На нем он показал, как готовит пиццу. Сейчас сезон в Италии прерван из-за пандемии коронавируса.
Футболист приготовил пиццу, напевая кричалки болельщиков и итальянскую музыку. «Пиццерия Инсинье открыта!», — сказал он.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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