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«Пескара» отреагировала на расторжение Роналду контракта с «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пескара» в Twitter отреагировала на уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Португалец стал свободным агентом.

Многие из вас спрашивают нас. Нет, мы не будем публиковать фото Роналду в нашей майке. Было бы банально и кринжово. Тогда это будет старый образ, который мы уже использовали в прошлом", — написала пресс-служба клуба.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Пескара
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И В Н П +/- О
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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 - : -
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4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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