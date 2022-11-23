«Пескара» отреагировала на расторжение Роналду контракта с «Манчестер Юнайтед»

«Пескара» в Twitter отреагировала на уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Португалец стал свободным агентом.

Многие из вас спрашивают нас. Нет, мы не будем публиковать фото Роналду в нашей майке. Было бы банально и кринжово. Тогда это будет старый образ, который мы уже использовали в прошлом", — написала пресс-служба клуба.

Ce lo state chiedendo in molti. No, non pubblicheremo la foto di #Ronaldo con la nostra maglia. Sarebbe banale e cringe. pic.twitter.com/YcQrOlJgZ6 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 22, 2022

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.