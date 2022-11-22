«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что нападающий Криштиану Роналду покинет команду.

Английский клуб расторг контракт с 37-летним португальцем.

«Клуб благодарит футболиста за его неоценимый вклад в результаты команды и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в клубе сосредоточены на том, чтобы продолжать развитие под руководством Эрика тен Хага», — говорится в заявлении.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.