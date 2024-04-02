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Сегодня, 09:50

Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба про-лиги.
В марте 39-летний футболист принял участие в трех матчах, в которых забил четыре гола.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету португальца 33 гола и 11 результативных передач в 34 играх за команду во всех турнирах.

На данный момент «Аль-Наср» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 59 очков за 25 матчей.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз стал обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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