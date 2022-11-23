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Спортдиректор «Венеции» заявил, что Ваноли дает команде ментальность победителя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Александр Мента оценил перспективы тренера Паоло Ваноли во главе команды.

«У Паоло Ваноли ментальность победителя, и ее он дает «Венеции». Он один из лучших учеников Антонио Конте. Не просто так Ваноли выиграл кубок со «Спартаком». Ему дали первый шанс, и он полностью им воспользовался. Он был чуть ли не единственный специалист, с кем мы постоянно общались. Ваноли надолго в «Венеции». Уверен, что итальянец сделает из нашей команды отличный проект и выведет ее в Серию А. Мы думаем о победах и возвращении в число топовых команд Италии. С каждым днем и неделей, с каждой победой Паоло Ваноли внушает игрокам и руководству уверенность в достижении этой цели», — приводит слова Мента Sport24.

Ваноли возглавил «Венецию» 7 ноября. Контракт с 50-летним итальянцем рассчитан до июня 2024 года.

После 13 туров «Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице серии В, набрав девять очков и находится в зоне вылета.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-sportdirektor-venetsii-vanoli-odin-iz-luchshikh-uchenikov-konte-on-dayet-komande-mentalnost-pobeditelya
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