«Лацио» продлил контракт с полузащитником Лаццари до 2027 года

«Лацио» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Лаццари.

28-летний футболист заключил новое соглашение до конца сезона-2026/2027.

Ранее сообщалось, что зарплата хавбека вырастет до 1,7 миллиона евро в год.

Прежний контракт Лаццари с римским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.