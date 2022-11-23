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Сегодня, 00:39

«Лацио» продлил контракт с полузащитником Лаццари до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Лаццари.

28-летний футболист заключил новое соглашение до конца сезона-2026/2027.

Ранее сообщалось, что зарплата хавбека вырастет до 1,7 миллиона евро в год.

Прежний контракт Лаццари с римским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

ФК Лацио
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