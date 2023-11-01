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Сегодня, 19:06

Первый тренер Миранчука заявил, что россиянину нужно уходить из «Аталанты»

Алина Савинова
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что футболисту нужно уходить из итальянского клуба.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Леша пока не особо рвется», — приводит «РБ Спорт» слова Воронкова.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 4 матча за клуб из Бергамо, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Торино».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-alekseyu-nuzhno-uhodit-iz-atalanty/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
2
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Сакки считает, что «Милан» является претендентом на чемпионство

«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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Милан – Удинезе
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