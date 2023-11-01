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Сегодня, 17:38

Сакки считает, что «Милан» является претендентом на чемпионство

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что клуб остается претендентом на чемпионский титул, несмотря на поражения от «Интера» и «Ювентуса».

«Милан», который выступил в Неаполе, также в полной мере претендует на борьбу. Все три команд близки в турнирной таблице. Я снова увидел должную реакцию со стороны «Милана», и это означает, что даже поражения от конкурентов не сбивают «Милан» с пути», — цитирует слова Сакки fcinter1908.it.

После 10 туров серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

ФК Милан
Арриго Сакки
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Локателли продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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3.11 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
 - : -
4.11 20:00
Аталанта – Интер
 - : -
4.11 22:45
Милан – Удинезе
 - : -
5.11 14:30
Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 - : -
5.11 20:00
Рома – Лечче
 - : -
5.11 22:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
6.11 20:30
Фрозиноне – Эмполи
 - : -
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Торино – Сассуоло
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
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