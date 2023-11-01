«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

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«Дженоа» дома победил «Реджану» в дополнительное время матча 1/16 финала Кубка Италии — 2:1.

У хозяев забивали Риджесиано Хапс и Альберт Гюдмюндссон. У гостей отметился Мухамед Варела.

«Дженоа» в 1/8 финала сыграет с «Лацио» 6 декабря.