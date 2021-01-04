«Парма» может уволить главного тренера после матча с «Аталантой»

После поражения от «Торино» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Италии руководство «Пармы» практически решило вопрос об увольнении с поста главного тренера Фабио Ливерани, утверждает Sky Sport Italia.

Однако в среду, 6 января, Ливерани будет руководить действиями команды в матчи против «Аталанты» в Бергамо. И в случае победы гостей есть шанс, что их тренер сохранит работу.

После 15 туров «Парма» занимает 16-е место в серии А и лишь на 1 очко оторвалась от зоны вылета.