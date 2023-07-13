Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини не уверен в своем возвращении в «Милан»

Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини, права на которого принадлежат «Милану», прокомментировал свой трансфер.

«Я выбрал «Эмполи», так как они первыми проявили интерес, я почувствовал, что меня очень хотят. Надеюсь, я сделал правильный выбор, постараюсь дать на поле все, что возможно. Вернусь ли я в «Милан»? Я люблю клуб, я хотел бы, но не уверен», — цитирует Мальдини-младшего pianetamilan.it.