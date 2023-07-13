Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини не уверен в своем возвращении в «Милан»
Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини, права на которого принадлежат «Милану», прокомментировал свой трансфер.
«Я выбрал «Эмполи», так как они первыми проявили интерес, я почувствовал, что меня очень хотят. Надеюсь, я сделал правильный выбор, постараюсь дать на поле все, что возможно. Вернусь ли я в «Милан»? Я люблю клуб, я хотел бы, но не уверен», — цитирует Мальдини-младшего pianetamilan.it.
21-летний Мальдини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евро.
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|И
|В
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|П
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1
|Наполи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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