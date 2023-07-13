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Сегодня, 08:25

Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини не уверен в своем возвращении в «Милан»

Виктория Кравченко
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Новичок «Эмполи» Даниэль Мальдини, права на которого принадлежат «Милану», прокомментировал свой трансфер.

«Я выбрал «Эмполи», так как они первыми проявили интерес, я почувствовал, что меня очень хотят. Надеюсь, я сделал правильный выбор, постараюсь дать на поле все, что возможно. Вернусь ли я в «Милан»? Я люблю клуб, я хотел бы, но не уверен», — цитирует Мальдини-младшего pianetamilan.it.

21-летний Мальдини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евро.

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