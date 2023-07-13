Влахович готов продолжить карьеру в «ПСЖ»
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович хочет продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Альфредо Педулья.
По данным источника, парижане готовы купить игрока за 70 миллионов евро.
В ближайшее время клубы обсудят возможный трансфер серба.
Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.
В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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3
|Интер
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|0-0
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4
|Милан
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|0-0
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
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16
|Лечче
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|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
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|0
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38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
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