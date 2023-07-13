Арривабене рассказал, почему покинул пост исполнительного директора «Ювентуса»

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» и команды Ferrari в «Формуле-1» Маурицио Арривабене рассказал, почему покинул свои посты.

«Никто меня не выгонял, я ушел сам. После того, как Джон Элканн лишил меня работы в Ferrari, я уже не мог быть полностью преданным «Ювентусу». Я мог бы поработать еще год, но они предложили трехлетний контракт», — цитирует Арривабене fcinter1908.it.

Серия А стартует 12 августа, действующим чемпионом страны является «Наполи».