«Наполи» выиграл шестой матч подряд и продолжает лидировать в серии А

«Наполи» выиграл у «Кальяри» (2:0) в матче шестого тура чемпионата Италии.

Голы забивали Виктор Осимен и Лорецо Инсинье (с пенальти). Неаполитанский клуб выиграл все шесть стартовых матчей в серии А. Команда занимает первое место.

Вторым идет «Милан», у которого на два очка меньше. На четыре очка от команды Лучано Спаллетти отстает «Интер», идущий третьим. У «Кальяри» два очка и 19-е место.

«Наполи» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Первый матч команд состоится в Неаполе 30 сентября.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Наполи» — «Кальяри» — 2:0 (1:0)

Голы: Осимен, 11 (1:0). Инсинье, 57 — с пенальти (2:0).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 69), Замбо Ангисса, Руис (Демме, 88), Инсинье (Петанья, 77), Политано (Лосано, 69), Осимен (Унас, 77).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Касерес, Ликояннис (Грасси, 85), Дзаппа, Валюкевич (Чеппителли, 68), Стротман (Перейро, 85), Дейола (Бальде, 69), Нандес, Марин, Жоау Педру.

Предупреждения: Валюкевич, 59. Осимен, 66. Эльмас, 76.

Судья: Пиччинини.

26 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».