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Нагельсманн может заменить Фонсеку на посту главного тренера «Ромы»

14:55
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«Рома» летом может пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает La Repubblica.

По информации СМИ, руководство «Ромы» готово уволить действующего главного тренера Паулу Фонсеку, если команда по итогам сезона не выйдет в розыгрыш Лиги чемпионов. Несмотря на то, что «Рома» смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы, для совета директоров это не является поводом для продления контракта со специалистом. В клубе хотят подписать соглашение с наставником «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном.

Ранее сообщалось, что в Нагельсманне также заинтересованы «Бавария», «Тоттенхэм» и «Барселона». В текущем сезоне «Рома» после 27 матчей в чемпионате Италии занимает 6 место, имея 50.

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