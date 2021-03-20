Нагельсманн может заменить Фонсеку на посту главного тренера «Ромы»
«Рома» летом может пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает La Repubblica.
По информации СМИ, руководство «Ромы» готово уволить действующего главного тренера Паулу Фонсеку, если команда по итогам сезона не выйдет в розыгрыш Лиги чемпионов. Несмотря на то, что «Рома» смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы, для совета директоров это не является поводом для продления контракта со специалистом. В клубе хотят подписать соглашение с наставником «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном.
Ранее сообщалось, что в Нагельсманне также заинтересованы «Бавария», «Тоттенхэм» и «Барселона». В текущем сезоне «Рома» после 27 матчей в чемпионате Италии занимает 6 место, имея 50.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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