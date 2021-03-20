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«Наполи» может назначить Индзаги вместо Гаттузо

11:29
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Симоне Индзаги может занять пост главного тренера «Наполи» вместо Дженнаро Гаттузо, сообщает La Lazio Siamo Noi.

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с нынешним наставником «Лацио» по поводу должности. Сообщается, что специалист может прийти в клуб по окончании сезона-2020/21.

6 марта сообщалось, что Гаттузо может возглавить «Фиорентину» летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://m.lalaziosiamonoi.it/in-evidenza/napoli-contatti-con-inzaghi-per-il-dopo-gattuso-il-tecnico-della-lazio-prende-tempo-140082

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