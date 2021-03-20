«Наполи» может назначить Индзаги вместо Гаттузо
Симоне Индзаги может занять пост главного тренера «Наполи» вместо Дженнаро Гаттузо, сообщает La Lazio Siamo Noi.
По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с нынешним наставником «Лацио» по поводу должности. Сообщается, что специалист может прийти в клуб по окончании сезона-2020/21.
6 марта сообщалось, что Гаттузо может возглавить «Фиорентину» летом 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://m.lalaziosiamonoi.it/in-evidenza/napoli-contatti-con-inzaghi-per-il-dopo-gattuso-il-tecnico-della-lazio-prende-tempo-140082
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