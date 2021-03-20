Тренер «Аталанты» Гасперини ожидает непростой игры с «Вероной»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча чемпионата Италии против «Вероны». Также специалист прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. Команда из Бергамо проиграла на стадии 1/8 финала «Реалу» (1:1, 1:3).
«Итальянская лига — сложный турнир в любой части таблицы, — сказал Гасперини. — Набирать очки непросто против любой команды. Прогресс «Вероны» в последние годы впечатляет. Мы уверены, что игра будет сложной.
Мы начинаем заново после вылета из Лиги чемпионов. Жаль только, что нам не удалось сыграть так, как мы хотели. В таких матчах все решают эпизоды. Мы получили впечатляющий опыт и уверены, что можем еще прогрессировать".
В составе «Аталанты» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю