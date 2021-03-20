Тренер «Аталанты» Гасперини ожидает непростой игры с «Вероной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча чемпионата Италии против «Вероны». Также специалист прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. Команда из Бергамо проиграла на стадии 1/8 финала «Реалу» (1:1, 1:3).

«Итальянская лига — сложный турнир в любой части таблицы, — сказал Гасперини. — Набирать очки непросто против любой команды. Прогресс «Вероны» в последние годы впечатляет. Мы уверены, что игра будет сложной.

Мы начинаем заново после вылета из Лиги чемпионов. Жаль только, что нам не удалось сыграть так, как мы хотели. В таких матчах все решают эпизоды. Мы получили впечатляющий опыт и уверены, что можем еще прогрессировать".

В составе «Аталанты» выступает российский хавбек Алексей Миранчук.