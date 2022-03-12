Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против «Дженоа»
«Аталанта» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит эту встречу.
Он не попал в заявку команды из Бергамо на предстоящий матч.
В этом сезоне серии А 26-летний россиянин провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и делал 4 голевые передачи.
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|
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|4
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|60
|
2
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
3
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|
4
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-66
|15
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38 тур
|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|- : -
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|- : -
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|23
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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