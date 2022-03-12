Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против «Дженоа»

«Аталанта» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит эту встречу.

Он не попал в заявку команды из Бергамо на предстоящий матч.

В этом сезоне серии А 26-летний россиянин провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и делал 4 голевые передачи.