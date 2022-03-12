Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

«Ювентус» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

Первый гол в матче на 23-й минуте в свои ворота забил игрок хозяев Мая Йосида. Затем за «Ювентус» двумя голами отметился Альваро Мората.

На 84-й минуте в ворота «черно-белых» забил Абдельхамид Сабири. Отметим, что на 74-й минуте игрок «Сампдории» Антонио Кандрева не реализовал пенальти.

«Ювентус» набрал 56 очков и занимает четвертое место в турнрной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» находится на 16-й позиции (26 очков).