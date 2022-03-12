Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
«Ювентус» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
Первый гол в матче на 23-й минуте в свои ворота забил игрок хозяев Мая Йосида. Затем за «Ювентус» двумя голами отметился Альваро Мората.
На 84-й минуте в ворота «черно-белых» забил Абдельхамид Сабири. Отметим, что на 74-й минуте игрок «Сампдории» Антонио Кандрева не реализовал пенальти.
«Ювентус» набрал 56 очков и занимает четвертое место в турнрной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» находится на 16-й позиции (26 очков).
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|
3
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|28
|17
|6
|5
|49-20
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|
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|56
|
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|
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|
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|9
|7
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|
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|9
|6
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|32-42
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|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Венеция
|27
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|7
|15
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|22
|
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|1
|15
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|12.03
|17:00
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|12.03
|17:00
|
Специя – Кальяри
|2 : 0
|12.03
|20:00
|
Сампдория – Ювентус
|1 : 3
|12.03
|22:45
|
Милан – Эмполи
|- : -
|13.03
|14:30
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|13.03
|17:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|13.03
|20:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|13.03
|20:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|13.03
|22:45
|
Торино – Интер
|- : -
|14.03
|22:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
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|20
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
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Доменико Берарди
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|
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|
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Ромеро Луис Альберто
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|И
|К
|Ж
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Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|8
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