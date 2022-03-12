«Лацио» предложил контракт Романьоли

«Лацио» предложил контракт защитнику «Милана» Алессио Романьоли, сообщает Corriere dello Sport.

Римляне предлагают защитнику зарплату в размере 3,2 миллиона евро в год. Это меньше, чем сейчас защитник получает в «Милане», но выше чем предлагает ему сам «Милан» в будущем сезоне.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сари также одобрил приглашение в клуб Романьоли, так как считает, что его приход «повысит качество защиты команды».

В этом сезоне за «Милан» 27-летний Романьоли сыграл в 18 матчах и забил 1 гол. Контракт игрока с «россонери» действует до конца июня 2022 года.