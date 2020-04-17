«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение клуба

«Милан» призвал иностранных футболистов вернуться в расположение клуба в следующий четверг, сообщает Gazzetta dello Sport. Ожидается, что 4 мая итальянские команды возобновят тренировки, прерванные из-за пандемии коронавируса.

На данный момент речь идет о Златане Ибрагимовиче, Рафаэеле Леау, Хакане Чалханоглу, Симоне Кьере, Асмире Беговиче и Лукасе Пакете. По данным MilanNews.it, в списке также присутствуют Анте Ребич и Франк Кесси.

До возвращения на поле игроки должны просидеть двухнедельный карантин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.