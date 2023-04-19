«Милан» объявил о продлении контракта с Жиру

«Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.

Срок нового соглашения с 36-летним французом рассчитан до лета 2024 года.

Форвард выступает за «Милан» с июля 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Жиру провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.