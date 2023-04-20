Капелло оценил игру Хвичи в матче против «Милана»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (1:1).

«Как бы я мог оценить Хвичу в игре с «Миланом»? Он провел хороший матч», — сказал Капелло «СЭ».

В ответной игре с «Миланом» Кварацхелия не реализовал пенальти.

«Милан» обыграл «Наполи» со счетом 2:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет против «Интера».