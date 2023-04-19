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Директор «Венеции»: «Многие команды интересуются Черышевым. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе»

Алина Савинова
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Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал, планирует ли клуб продолжать сотрудничество с российским полузащитником Денисом Черышевым.

«Мы будем оценивать Черышева в конце сезона. Сейчас многие команды интересуются им. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе. Все может поменяться в любой момент», — приводит Sport24 слова Менты.

В текущем сезоне Черышев сыграл за «Венецию» 19 матчей в серии Б, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-19-direktor-venetsii-mnogiye-komandy-interesuyutsya-cheryshevym-slozhno-skazat-ostanetsyali-on-v-klube
Денис Черышев
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2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
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