Директор «Венеции»: «Многие команды интересуются Черышевым. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе»

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал, планирует ли клуб продолжать сотрудничество с российским полузащитником Денисом Черышевым.

«Мы будем оценивать Черышева в конце сезона. Сейчас многие команды интересуются им. Пока сложно сказать, останется ли он в клубе. Все может поменяться в любой момент», — приводит Sport24 слова Менты.

В текущем сезоне Черышев сыграл за «Венецию» 19 матчей в серии Б, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.