Семин считает успехом выступление «Наполи» в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» поражение «Наполи» от «Милана» (1:2 по сумме двух встреч) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Считаю, это успех для «Наполи». Неаполитанцы никогда так высоко не забирались в Лиге чемпионов. Удача была на стороне «Милана». Но «Наполи» не показал свою лучшую игру. Хвича прекрасно провел ответный матч за исключением того, что ему не надо было быть пенальти. На мой взгляд, он устал к тому моменту», — сказал Семин «СЭ».

«Милан» благодаря победе над «Наполи» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».