Хаманн считает, что руководство «Баварии» может уйти в отставку в случае проигрыша в чемпионате

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал руководство команды после вылета из Лиги чемпионов.

«Ближайшие дни определенно будут очень беспокойными. Говорили, что цели сезона оказались под угрозой, и поэтому «Бавария» расстались со старым тренером. Но теперь цели сезона еще больше под угрозой. Пойдет ли Хасан Салихамиджич в следующий сезон, я думаю, зависит от того, станут ли они чемпионами Германии в этом году или нет. Если они не станут чемпионами, то мне очень сложно это представить. Место Оливера Кана в этой ситуации оказывается такое же, как у генерального директора, но он может спихнуть все на него, чтобы остаться в клубе подольше и попробовать изменить ситуацию», — заявил Хаманн в эфире Sky Austria.

По итогам двух матчей «Баварии» с «Сити» мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв с общим счетом 1:4.