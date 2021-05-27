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«Милан» объявил о покупке вратаря «Лилля» Меньяна

17:08
Майк Меньян. Фото ФК «Милан»
Майк Меньян. Фото ФК «Милан»
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«Милан» объявил о переходе в команду вратаря «Лилля» Майка Меньяна.

25-летний француз заключил с итальянским клубом контракт до конца июня 2026 года, сумма трансфера не разглашается. Футболист будет выступать под номером «16».

В сезоне-2020/21 Меньян провел 48 матчей за «Лилль», из них 23 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает сумму перехода игрока в «Милан» в 13 миллионов евро.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини объявил, что основной вратарь команды, Джанлуиджи Доннарумма покидает клуб на правах свободного агента летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-05-27/official-statement-mike-maignan

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