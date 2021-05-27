«Милан» объявил о покупке вратаря «Лилля» Меньяна

«Милан» объявил о переходе в команду вратаря «Лилля» Майка Меньяна.

25-летний француз заключил с итальянским клубом контракт до конца июня 2026 года, сумма трансфера не разглашается. Футболист будет выступать под номером «16».

В сезоне-2020/21 Меньян провел 48 матчей за «Лилль», из них 23 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает сумму перехода игрока в «Милан» в 13 миллионов евро.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини объявил, что основной вратарь команды, Джанлуиджи Доннарумма покидает клуб на правах свободного агента летом 2021 года.