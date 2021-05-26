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Мальдини призвал уважать решение Доннаруммы покинуть «Милан»

20:59
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Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал новость о том, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб. Он уйдет на правах свободного агента.

«Джиджо был нашим лидером и часто даже капитаном, — цитирует Мальдини Football Italia 26 мая. — Люди иногда не понимают, что значит быть профессионалом. Это означает, что ты должен быть готов сменить клуб.

Я понимаю, что это сложно принять, но сейчас все сложнее провести всю карьеру в одном клубе. Мы должны уважать тех, кто так много дал «Милану» и помнить, что Доннарумма уважал нас. Иногда бывает так, что нужно идти разными путями. Я могу только пожелать ему всего наилучшего».

В сезоне-2020/21 22-летний Доннарумма отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола, а 15 поединков отыграл на ноль. По сообщениям СМИ, он может перейти в «Ювентус».

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