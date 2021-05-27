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«Рома» интересуется Джакой

15:52
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«Рома» интересуется полузащитником «Арсенала» Гранитом Джакой, сообщает Sky Sport.

По данным источника, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью хочет видеть в команде 28-летнего футболиста сборной Швейцарии. «Арсенал» готов отпустить Джаку за 25 миллионов евро. Однако «Рома» не хочет тратить больше 20 млн плюс бонусы.

Футболист в 31 матче АПЛ забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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