Кокорин опубликовал фото из больничной палаты

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в Instagram. Футболист, по всей видимости, находится в больничной палате.

Александр Кокорин. Фото Instagram

30-летний футболист в завершившемся сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего он принял участие в четырех играх команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча.

Также Кокорин ни разу не отдал голевую передачу или передачу под удар. При этом форвард отдал 25 точных пасов из 30. Он выиграл 1 из 5 единоборств, сделал 0 попыток дриблинга и 1 раз коснулся мяча в чужой штрафной.