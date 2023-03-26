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Сегодня, 12:04

Якубко: «У Карпина не было никаких задач. Кому нужны эти товарищеские матчи?»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко оценил результаты сборной России в последних товарищеских матчах.

«Считаю, что в целом Карпин — хороший специалист. Но у него не было никаких задач. Непонятно за что было играть в четырех последних матах. Я согласен, что сборная России должна обыгрывать и Узбекистан, и Таджикистан, и Иран. Уровень футбола в России выше, чем в этих странах. В то же время надо понимать, что у игроков и тренеров не то чтобы нет мотивации, но не совсем понятно, за что они играли. Кому нужны эти матчи? Они проводятся только для того, чтобы была практика. Надо принимать эти результаты в контексте ситуации. Я понимаю и болельщиков, и футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-u-karpina-ne-by-lo-nikakih-zadach-komu-nuzhny-e-ti-tovarishheskie-matchi/
Мартин Якубко
Сборная России по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
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3.04 19:30
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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