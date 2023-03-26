«Интер» поборется с «Барселоной» за подписание Обамеянга

«Интер» планирует летом приобрести нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, габонский футболист должен покинуть «Стэмфорд Бридж» этим летом, и возможно его возвращение в «Барселону». Но «Интер» не прочь заполучить Обамеянга и следит за ситуацией.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, после чего перешел в «Челси». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с «Челси» действует до конца июня 2024 года.