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Сегодня, 10:46

«Интер» поборется с «Барселоной» за подписание Обамеянга

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» планирует летом приобрести нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, габонский футболист должен покинуть «Стэмфорд Бридж» этим летом, и возможно его возвращение в «Барселону». Но «Интер» не прочь заполучить Обамеянга и следит за ситуацией.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, после чего перешел в «Челси». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с «Челси» действует до конца июня 2024 года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
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