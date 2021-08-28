«Лацио» разгромил «Специю» со счетом 6:1, Иммобиле сделал хет-трик
«Лацио» победил «Специю» (6:1) в матче второго тура чемпионата Италии.
Хет-трик в составе победителей сделал Чиро Иммобиле. Также он не реализовал пенальти. Во втором тайме забивали Фелипе Андерсон, Эльсеид Хюсай и Луис Альберто. У «Специи» на четвертой минуте голом отметился Даниэле Верде. Гости играли в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Кельвена Амиана.
«Лацио» — соперник «Локомотива» по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Лацио» — «Специя» — 6:1 (3:1)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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