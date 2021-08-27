Криштиану Роналду попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который возвращается в «Манчестер Юнайтед», в Instagram попрощался с болельщиками туринского клуба.

«Сегодня я покидаю потрясающий клуб. Самый большой в Италии и один из самых больших в Европе. Я всегда отдавался в каждой игре за «Ювентус» и навсегда влюбился в Турин. Тиффози «бьянконери» всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их тем, что бился на поле. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы добились больших свершений. Может, не всего, чего хотели, но вместе мы написали прекрасную историю.

Juve, storia di un grande amore

Bianco che abbraccia il nero

Coro che si alza davvero

Juve per sempre sara...

Я навсегда останусь один из вас. Вы стали частью моей истории, как и я — частью вашей. Италия, «Юве», Турин, тиффози «бьянконери», вы навсегда останетесь в моем сердце», — написал португалец.

Напомним, что Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.