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«Ювентус» может арендовать Йовича у «Реала»

18:30
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Нападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хочет арендовать 23-летнего серба, который не проходит в основной состав мадридцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Юве» ищет варианты замену нападающего Криштиану Роналду, который близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Уже назывались фамилии Мауро Икарди, Мойзе Кина и Эдена Азара.

Йович присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.

За два года Йович сыграл лишь в 21 матче ла лиги и забил 2 гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и 4 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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