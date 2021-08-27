«Ювентус» может арендовать Йовича у «Реала»
18:30
Нападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хочет арендовать 23-летнего серба, который не проходит в основной состав мадридцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Юве» ищет варианты замену нападающего Криштиану Роналду, который близок к возвращению в «Манчестер Юнайтед». Уже назывались фамилии Мауро Икарди, Мойзе Кина и Эдена Азара.
Йович присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.
За два года Йович сыграл лишь в 21 матче ла лиги и забил 2 гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и 4 гола.
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