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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир в Англии

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В заявку команды вошли 27 футболистов. Турнир пройдет в Ньюкасле (Англия). «Фиалки» встретятся с «Ниццей», «Ньюкаслом» и «Вильярреалом».

Заявка «Фиорентины»: Аматуччи, Бираги, Бонавентура, Брекало, Черофолини, Комуццо, Додо, Дункан, Гонсалес, Иконе, Инфантино, Йович, Кайоде, Кокорин, Куаме, Мандрагора, Мартинелли, Куарта, Кабрал, Миленкович, Мунтяну, Паризи, Артур, Раньери, Сабири, Терраччано, Ваннукки.

В минувшем сезоне 32-летний Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
серия А
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