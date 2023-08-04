Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на товарищеский турнир в Англии
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
В заявку команды вошли 27 футболистов. Турнир пройдет в Ньюкасле (Англия). «Фиалки» встретятся с «Ниццей», «Ньюкаслом» и «Вильярреалом».
Заявка «Фиорентины»: Аматуччи, Бираги, Бонавентура, Брекало, Черофолини, Комуццо, Додо, Дункан, Гонсалес, Иконе, Инфантино, Йович, Кайоде, Кокорин, Куаме, Мандрагора, Мартинелли, Куарта, Кабрал, Миленкович, Мунтяну, Паризи, Артур, Раньери, Сабири, Терраччано, Ваннукки.
В минувшем сезоне 32-летний Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
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Болонья – Милан
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