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Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на товарищеский матч с «Унионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участие в товарищеском матче против «Униона».

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков, которая опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба. Игра пройдет в Берлине 5 августа.

Ранее Миранчук уже пропустил товарищеские матчи команды против «Про Сесто» (3:0), «Борнмута» (3:1), «Варчелли» (6:0) и «Локарно» (10:0).

Ранее сообщалось, что россиянин может стать резервистом «Аталанты» в новом сезоне, если не найдет себе новый клуб в летнее трансферное окно.

Источник: ФК Аталанта
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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