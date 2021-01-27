Кокорин рассказал, будет ли учить итальянский

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на пресс-конференции прокомментировал свой траснфер и рассказал, когда будет учить итальянский язык.

— Есть ли в вашем контракте строчка о том, что вы должны учить итальянский язык?

— В моем контракте такой строчки нет. Но мы с женой уже обратились к русско-итальянскому учитель, 29 января выстроим график изучения. Сейчас много дел, которые нужно выполнить, пройти различные тесты. Как только со всем разберемся, то будет время, мы с семьей будем учить итальянский.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

(Гоша Чернов)