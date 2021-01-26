Кассано высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Бывший нападающий «Ромы», «Милана», «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано высказался о трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Фантастика! Я уже написала спортивному директору «фиалок» Даниэле Праде, что он подписал феноменального игрока», — цитирует Кассано Firenze Viola.

На данный момент «Фиорентина» официально не подтвердила трансфер 29-летнего россиянина.

Вчера Кокорин вместе с семьей прилетел во Флоренцию, где успешно прошел медицинское обследование.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года, а в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину». В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.