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Сегодня, 20:24

Канчельскис считает правильным решение Миранчука перейти в «Торино»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Правильно, что Миранчук переходит в «Торино», у него там будет игровая практика. Плюс, это хорошая команда с традициями, Алексей принял правильное решение. Он там должен доказать самому себе и «Аталанте», что может играть на хорошем уровне», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-pravilno-chto-miranchuk-perekhodit-v-torino-u-nego-tam-budet-igrovaya-praktika-1324189/
Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Футбол
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