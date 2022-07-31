«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Галатарсараю», «Милан» победил «Марсель»

«Фиорентина» провела товарищеский матч против «Галатасарая». Итальянский клуб уступил туркам со счетом 1:2.

Российский нападающий «фиалок» не попал в заявку на матч и пропускал очередную встречу.

«Милан» одержал победу над «Марселем» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

По голу в составе «россонери» забили Жуниор Мессиас и Оливье Жиру.