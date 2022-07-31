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Сегодня, 21:04

«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Галатарсараю», «Милан» победил «Марсель»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фиорентина» провела товарищеский матч против «Галатасарая». Итальянский клуб уступил туркам со счетом 1:2.

Российский нападающий «фиалок» не попал в заявку на матч и пропускал очередную встречу.

«Милан» одержал победу над «Марселем» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

По голу в составе «россонери» забили Жуниор Мессиас и Оливье Жиру.

Александр Кокорин
ФК Галатасарай
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Фиорентина
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13.08 19:30
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 - : -
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