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Шалимов о возможном трансфере Миранчука в «Торино»: «Очень непросто переходить в стан аутсайдера»

Шалимов рассказал, с какими трудностями может столкнуться Миранчук в «Торино»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал возможный трансфер Алексея Миранчука в «Торино». Ранее спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.

«В Турине у Алексея действительно намного больше шансов заиграть. В клубе ему наверняка дали определенные гарантии. Дальше надо будет смотреть. Уже по первым матчам в его исполнении на новом месте многое станет понятно. Поймите, очень непросто переходить из команды, которая выступает в Лиге чемпионов, в стан аутсайдера. Бороться за выживание психологически непросто. Уверен, на Миранчука в Турине рассчитывают как на человека, который способен вытащить коллектив из непростой ситуации и стать лидером. Посмотрим, справится ли он с этой ролью», — приводит RT слова Шалимова.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1031855-miranchuk-atalanta-seriya-a
Алексей Миранчук
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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